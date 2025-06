Michael Douglas e Dennis Quaid, sfida a golf sull’Etna

Taormina – Non solo interviste, premiazioni, masterclass, autografi e bagni di folla per gli attori americani ospiti in questi giorni al Taormina Film Festival.

Oggi il due volte premio Oscar Michael Douglas e il suo collega Dennis Quaid, hanno trovato il tempo di passare qualche ora spensierate nel campo da golf a 18 buche de Il Picciolo a Castiglione di Sicilia, dove tra splendide passeggiate sul green e un po’ di competizione hanno potuto ammirare totalmente immersi nella natura il panorama mozzafiato dell’Etna.

© Riproduzione riservata