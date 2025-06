Michael Jordan a Siracusa, il suo yacht ormeggia a Ortigia. FOTO

Siracusa – Michael Jordan a Siracusa, il suo yacht è approdato a Ortigia.

Il mito del basket Nba in vacanza in Italia nel pieno delle finali di campionato Lba in corso tra Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna, torna nella costa orientale della Sicilia a distanza di due anni, dove aveva trascorso le vacanze in famiglia raggiungendo il Verdura Resort di Sciacca a bordo del suo jet.

T-shirt bianca e pantaloncini e occhiali da sole, 1,98 centimetri di altezza, Jordan è stato avvistato in Ortigia, dopo che è sceso dal suo yatch che ha già fatto tappa a Taormina e Catania. La Sicilia è una meta amata per le vacanze dalle star internazionali, del cinema e dello sport. Siracusa, Noto e Sampieri sono le mete più gettonate. Tra i vip stranieri anche Tom Hanks è stato avvistato qualche giorno fa in spiaggia a Sampieri e la stella del Barcellona e della Spagna Dani Olmo a Siracusa.

Lo yacht

Il suo M’Brace è un gigante di 75 metri, da 115 milioni di dollari, prodotto dai tedeschi Abeking & Rasmussen e dotato di ogni confort: piscina, ascensore, jacuzzi, palestra e una sala subacquea vista mare.

