Michael Jordan a spasso al corso a Taormina

Taormina – Ormai è una presenza fissa a Taormina, Michael Jordan. Due giorni fa una delle leggende viventi NBA ha passeggiato amabilmente per il corso principale facendosi spazio tra i numerosi turisti che nel pomeriggio affollavano la Perla dello Jonio.

Arrivato in mattinata nella baia di Villagonia a bordo di uno yacht di lusso, Jordan è stato riconosciuto da residenti e ospiti della cittadina.

Occhiali scuri, pantaloncini bianchi, t-shirt blu, Jordan era accompagnato da un paio di amici che lo hanno scortato in giro per strade principali e vicoli di una delle località che la star del basket ha ammesso di amare.

Jordan, sei titoli NBA con i Chicago Bulls era, infatti, già approdato a Taormina nel 2023 e nel 2025 (in questa data era con la moglie e le due figlie).

Ha curiosato tra i negozi di corso Umberto partendo da porta Messina fino ad arrivare al punto opposto, a porta Catania. Tappa obbligata il Belvedere.

Jordan dovrebbe rimanere nella baia taorminese per un paio di giorni, così come ha fatto negli anni passati, poi potrebbe spostarsi alle Eolie. Come era accaduto in precedenza, MJ è arrivato a bordo di M’Brace, yacht lungo oltre 80 metri che non è passato inosservato anche in un momento in cui Taormina è affollata di imbarcazioni di lusso e di clienti facoltosi che scelgono una delle città più belle al mondo per trascorrere le vacanze.

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