Michael Jordan torna a Siracusa a bordo del super yacht M’Brace

Siracusa -A distanza di un anno dal suo primo approdo, il super yacht M’Brace è tornato a dominare il panorama del Porto Grande di Siracusa. Da questa mattina l’imbarcazione di proprietà della leggenda dell’NBA Michael Jordan fa nuovamente bella mostra di sé nell’area del molo Zanagora.

Per il momento, però, nessun avvistamento pubblico dell’ex fuoriclasse dei Chicago Bulls in città. Se lo scorso anno la presenza di Jordan a Siracusa aveva inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei fan, anche questa volta il sei volte campione NBA sembra voler mantenere il massimo riserbo durante la sua permanenza in Sicilia.

La presenza dell’ex cestista sull’Isola era comunque già nota. Nei giorni scorsi Jordan è stato infatti avvistato a Taormina, dove ha trascorso alcune ore passeggiando lungo Corso Umberto dopo aver raggiunto la Perla dello Ionio a bordo del M’Brace. Successivamente lo yacht ha lasciato le acque taorminesi per proseguire la navigazione lungo la costa siciliana, fino all’approdo odierno nel Porto Grande di Siracusa.

Il M’Brace, lungo circa 75 metri e tra gli yacht più esclusivi che ogni estate incrociano nel Mediterraneo, non passa certo inosservato.

Lo yacht è alimentato da 2 Motori diesel Caterpillar e raggiunge una velocità massima di 14 nodi con una velocità di crociera di 12 nodi.

I lussuosi interni possono ospitare 12 persone e un equipaggio di 24. Mantenerlo costa 10 milioni di euro l’anno. Il valore della nave è di circa 115 milioni di euro.

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