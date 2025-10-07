«Michael Schumacher comunica con la famiglia attraverso gli occhi»: la rivelazione sull’ex pilota della Ferrari

La vita di Michael Schumacher è cambiata drasticamente nel dicembre del 2013, in seguito ad un tragico incidente sugli sci. Dopo aver passato una vita ad altissima velocità in Formula 1, l’icona della Ferrari ha subito gravi lesioni cerebrali. La brutta caduta ha portato a un trauma cranico e a un’emorragia cerebrale. Dopo essere stato operato d’urgenza e tenuto in coma farmacologico, si è risvegliato dal coma nel giugno 2014, ma da allora la sua condizione di salute è stata mantenuta estremamente riservata dalla famiglia.

Michael Schumacher oggi usa i suoi occhi per comunicare. La triste realtà è che il sette volte campione del mondo di F1 non tornerà mai più quello di prima. Schumacher non è in grado di comunicare verbalmente ma questo non significa che sia del tutto incapace di comunicare in altro modo. Infatti, secondo quanto riportato da Express UK, Michael comunicherebbe con le persone proprio attraverso il movimento degli occhi. La sua condizione rimane nascosta al pubblico ma è noto che la moglie Corinna si occupa delle sue cure.

Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’ex presidente della Benetton Flavio Briatore, ha dichiarato ai media spagnoli nel 2020 che Schumacher ora comunica con gli occhi. Ha affermato: «Michael non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono fargli visita, e so chi sono. Si sono trasferiti in Spagna e sua moglie ha allestito un ospedale in quella casa».

Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher si trovava in vacanza sulle Alpi francesi, a Meribel. Durante una discesa fuoripista con gli scii, è caduto bruscamente, sbattendo la testa contro una roccia, fratturandosi il casco e subendo un grave trauma cranico.

