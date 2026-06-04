Michele Cucuzza accompagna la figlia Matilde all’altare

Profumo di fiori d’arancio in casa Cucuzza. Matilde, la secondogenita del noto giornalista catanese Michele Cucuzza è convolata a nozze con il compagno Tommaso nella bellissima cornice di Santa Marinella. Un matrimonio semplice ed elegante dove a regnare erano l’amore e l’armonia in una bellissima giornata che aveva il sapore di estate sul litorale laziale.

Il look della sposa e del papà

Matilde non ha scelto la strada dello spettacolo, preferendo restare lontana dai riflettori e costruire una carriera legata ai numeri. Lavora infatti nel settore economico come analista finanziaria, ruolo che ricopre stabilmente. Pur mantenendo un profilo molto riservato sulla sua vita privata, il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscerla in alcune occasioni, quando è apparsa sul piccolo schermo accanto al padre.

La sposa ha scelto un abito a sirena, in pizzo con una lunga coda e un velo ricamato a mano.

Capelli raccolti in uno chignon basso e due ciuffi biondi che incorniciano il viso: Matilde era raggiante mentre attraversava la navata con un bouquet di fiori coloratissimi e accanto il suo primo amore, papà Michele Cucuzza. Lo sposo, Tommaso, invece, ha scelto un completo a tre pezzi con gilet grigio madreperla e cravatta abbinata.

L’emozione di papà Michele

Il papà della sposa era emozionatissimo. Elegante e minimal nello smoking nero con cravatta color carta da zucchero, il giornalista non ha smesso di sorridere neanche per un secondo mentre accompagnava la figlia verso un nuovo capitolo della sua vita.

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