Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero lasciati dopo una storia d’amore durata qualche mese: la conferma da parte dei diretti interessati non è (ancora) arrivata ma stando a quanto riporta Dagospia, la loro relazione sarebbe già arrivata al capolinea. I due erano stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un appassionato bacio al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma. Qualcuno li voleva così innamorati da essere pronti a una convivenza. Nel mentre vacanze insieme e presentazioni in famiglia che non facevano presagire una rottura così imminente. Invece, come scrive Dago, “Quasi tutti danno per finita la storia tra la nonna più sexy d’Italia e il suo compagno, cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera”.

“Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare. È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo”, aveva dichiarato la conduttrice nel salotto si Silvia Toffanin, “Verissimo”. Poi, intervistata dal Corriere della Sera, aveva così risposto a una domanda sugli amori importanti che poi finiscono: “Ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme. Io penso che gli amori finiscano perché a un certo punto non si guarda più nella stessa direzione. Perché uno va a 100 all’ora e l’altro a 50 e così alla prima curva non ci si vede più”.

© Riproduzione riservata