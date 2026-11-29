Acerra, Napoli – Una serata in pizzeria con tre amiche, poi il ritorno a casa e i primi sintomi di malessere. Infine la corsa in ospedale, ma quando arriva alla clinica Villa dei Fiori di Acerra per lei non c’è più nulla da fare. Una ragazza di 14 anni, Michelle Valentino, nata nel 2012, è morta nella notte, probabilmente a causa di una grave reazione allergica. La tragedia si consuma intorno all’una. Poco prima la ragazza si trova in una pizzeria di Casalnuovo insieme a un gruppo di amiche. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito alcuni alimenti ai quali era allergica. Una volta rientrata a casa, comincia ad accusare i primi disturbi.

Il padre, Antonio, 41 anni, interviene somministrandole del Bentelan, ma il farmaco non produce gli effetti sperati. Le condizioni della ragazzina si aggravano e viene deciso il trasferimento d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori. Quando arriva al pronto soccorso, però, Michelle è già morta. Il personale sanitario non può fare altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una reazione allergica particolarmente violenta, legata all’ingestione di alimenti contenenti latte (cos’è l’allergia al latte: i sintomi e come evitare lo shock anafilattico). Perché proprio a questo alimento, la 14enne era particolarmente allergica.

Secondo alcune testimonianze, la ragazza si sarebbe recata con le amiche nel locale che fa solo asporto e avrebbe preso un trancio di pizza con la mozzarella ma, consapevole della sua allergia, avrebbe tolto il latticino dalla pizza, ritenendo che ciò fosse sufficiente a evitare conseguenze.

Questo dettaglio, se accertato, esimerebbe la pizzeria dalla responsabilità.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna. I militari della sezione radiomobile sono intervenuti dopo il trasferimento della ragazza in ospedale e stanno ricostruendo le ultime ore di vita della quattordicenne, a partire dalla cena consumata nel locale di Casalnuovo. Da chiarire con precisione quali alimenti abbia ingerito e che cosa abbia provocato il malore fatale.

Il padre della ragazza si trova ancora in ospedale. Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire le cause della morte e a verificare la dinamica della tragedia.

Commosso il ricordo del sindaco di Casalnuovo, Giovanni Nappi: «Ci sono notizie che ti lasciano senza parole. Che ti fanno male, profondamente – dice – La tragica scomparsa di Michelle, è una di queste». Poi ancora: «Una famiglia della nostra comunità si ritrova ad affrontare il dolore più grande che si possa immaginare – aggiunge – Michelle aveva 14 anni. Era un’adolescente, come una delle mie figlie. E da padre, prima ancora che da sindaco, non riesco nemmeno a immaginare cosa possano provare oggi i suoi genitori. Non ci sono parole giuste. Non ce ne possono essere – conclude Nappi – Alla famiglia di Michelle voglio esprimere tutta la mia vicinanza, il mio affetto e quello dell’intera comunità di Casalnuovo».

Altrettanto sentito il ricordo di Salvatore Sturace, il maestro di danza della palestra che la giovane frequentava da tanti anni.

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