Mick Jagger a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher. Festa per Josh O’Connor fermata dalla polizia per la musica alta

Stromboli – Mick Jagger è stato a Stromboli per partecipare alle riprese di “Three Incestuous Sisters”, il nuovo film diretto da Alice Rohrwacher che nelle ultime settimane sta attirando attenzione internazionale per il cast, per il soggetto e per l’atmosfera quasi segreta che circonda la produzione.

Il leader dei Rolling Stones è sbarcato alle Eolie nei giorni scorsi insieme a parte della troupe internazionale impegnata sul progetto, che vede coinvolti anche Josh O’Connor, Dakota Johnson e Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Isabella Rossellini.

La produzione sta lavorando tra Stromboli e altre location siciliane con una gestione estremamente riservata del set, accessi limitati e movimenti controllati.

La presenza di Jagger sull’isola ha inevitabilmente trasformato Stromboli in uno dei luoghi più osservati del momento. Non solo per il peso iconico del cantante britannico, ma anche perché “Three Incestuous Sisters” rappresenta uno dei progetti europei più particolari attualmente in lavorazione.

La polizia interrompe il party del cast per il compleanno di Josh O’Connor

Nelle stesse ore, però, il film è finito al centro dell’attenzione anche per un episodio molto raccontato dalla stampa locale.

Secondo quanto riportato da La Sicilia e dal Giornale di Sicilia, una festa privata organizzata per il compleanno di Josh O’Connor sarebbe stata interrotta dalla polizia municipale dopo alcune segnalazioni legate al volume della musica. I locali dell’Isola sono infatti obbligati a seguire un’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo di musica il mercoledì sera.

E dire che, stando ad alcuni testimoni, non si trattava certo di un concerto degli Stones ma semplicemente di musica diffusa attraverso una piccola cassa ma, a quanto pare, sufficiente per scomodare le autorità locali.

“È l’ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità”, ha detto la Presidente della Pro Loco Amo Stromboli Rosa Oliva, “Un’isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all’altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi”.

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