Mick Jagger (con la scorta) ammira un musicista di strada in Ortigia a Siracusa. VIDEO

Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, ha voluto ascoltare l'esibizione di un artista di strada

Siracusa – Assorto, immobile, ammirato. Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, ha voluto ascoltare l’esibizione di un artista di strada, un chitarrista, che qualche giorno fa suonava in piazza Duomo in Ortigia a pochi metri dalla Sovrintendenza alle belle arti.

Jagger era in compagnia della sua inseparabile scorta e ha posato alla fine dell’esibizione del collega insieme a lui in questa foto. IL VIDEO:

