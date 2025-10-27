Mick Jagger è di nuovo a Siracusa, giro in Ortigia e pranzo al ristorante

Siracusa – Mick Jagger è di nuovo a Siracusa. Il frontman dei Rollig Stones dai tempi del Covid vive lunghi periodi dell’anno nel siracusano. Lo chef Giovanni Guarneri oggi a pranzo, poco dopo le 14, ha visto entrare dalla porta del suo ristorante il cantante. Pantalone bianco, come il berretto con visiera, maglione blu e camicia. Per la terza volta, il cantante icona del rock ha scelto la cucina a base di sapori siciliani del Don Camillo. “È stato bello ritrovarsi, in un clima di piacevole familiarità. Hanno chiamato ed in pochi minuti è arrivato Mick Jagger insieme a un paio di suoi conoscenti”. Pochi dettagli, per rispettarne la privacy. “Devo dire però che il suo italiano è anche più ricco di vocaboli…”, sorride Guarneri.

© Riproduzione riservata