Cronaca
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02/07/2026 11:36

Migliorano le condizioni del 32enne motociclista pozzallese investito da un’auto pirata. È caccia ai fuggitivi

Quattro nordafricani in fuga.

di Redazione

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Pozzallo – È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica il pozzallese 32enne travolto da una Bmw nera con assetto sportivo i cui occupanti si sono dati alla fuga la scorsa notte.

Le condizioni di A.C. sono in miglioramento e il giovane è fuori dal pericolo di vita. I carabinieri intanto sono sulle tracce dei quattro nordafricani che dopo l’urto hanno abbandonato l’auto dandosi alla macchia nelle campagne di Pozzallo.

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L’incidente stradale si è verificato alle 23:30 del 1 luglio all’altezza del cimitero di Pozzallo lungo la Modica-Pozzallo nei pressi del bivio per Ispica.

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