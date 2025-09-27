Migliori bar d’Italia, 4 sono siciliani, c’è il bar Sicilia di Noto

Noto – Sono 4 i locali siciliani tra i 52 individuati dal Gambero Rosso per la guida Bar d’Italia che è stata presentata a Milano. La pubblicazione, curata da Marina Savoia, è alla sua 26esima edizione: un viaggio nell’eccellenza di un settore che continua a reinventarsi. Il premio Bar dell’Anno 2026 è stato assegnato a Mamm pane, vino e cucina di Udine. Tra i 52 ad avere conquistato il massimo punteggio, le Tre tazzine (“locale eccellente”) e i Tre chicchi (“caffè eccellente”) i quattro siciliani sono Morettino Lab, Sciampagna e Antico caffè Spinnato di Palermo e Caffè Sicilia di Noto. I bar recensiti sono stati 1.100, con 107 nuovi ingressi nella guida.

