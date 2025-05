Migliori hamburger in Italia, due sono siciliani

Messina – In occasione della giornata mondiale dell’hamburger, TheFork ha scelto 30 ristoranti italiani tra 20.000, selezionando le migliori hamburgerie in base alle valutazioni dei clienti. Due sono siciliane: SeiGradi Steakhouse, a Trapani, e Hammucca a Messina (con ingredienti tipici siciliani, come provola dei Nebrodi e pistacchio di Bronte). In Italia l’hamburger è sempre più diffuso, soprattutto a Roma, che concentra il 19% delle hamburgerie nazionali.

