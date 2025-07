Mike Dirnt è sbarcato oggi in aeroporto a Catania per un periodo di vacanza in Sicilia.

Catania – Di ritorno dalla Grecia, dove è stato in tournee, Mike Dirnt è sbarcato oggi in aeroporto a Catania per un periodo di vacanza in Sicilia.

Michael Ryan Pritchard, noto come Mike Dirnt (Berkeley, 1972), è un bassista statunitense membro dei Green Day. “Dirnt” è il verso che Pritchard faceva da bambino per imitare il suono di un basso.

