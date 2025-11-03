Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, è grave

Milano – «Mi hanno accoltellata», ha riferito ai carabinieri in ospedale.

Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l’accaduto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri con il Nucleo radiomobile, subito dopo anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. In quel momento l’area era affollata da numerose persone. Stando a quanto appreso, l’aggressore sarebbe fuggito. I militari sono sulle sue tracce e, contestualmente, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime. è stata trovata con un coltello da cucina conficcato nella schiena, dalla lama particolarmente grosse, sembrerebbe di almeno 20-25 centimetri.

Poco dopo in piazza è giunto il marito, avvisato da una signora. L’uomo ha raccontato che tra i due non ci sono problemi.

