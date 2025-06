Milano Fashion Week Uomo 2025, esordi e grandi ritorni

Dal 20 al 25 giugno 2025 torna in città la Milano Fashion Week dedicata alla menswear. Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Prada, il debutto il Fiorucci.

Milano – Milano inaugura ufficialmente il mese della moda maschile internazionale con un’agenda che parte da Pitti Immagine Uomo a Firenze (17–20 giugno) per poi trasferirsi a Milano, e si concluderà a Parigi con la Paris Fashion Week Homme(24–29 giugno) e la Paris Haute Couture (7–10 luglio).

Organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, saranno presentate le collezioni Primavera/Estate 2026.

Sfileranno per la prima volta quest’anno Fiorucci, Paul Smith, Setchu, vincitore del premio LVMH 2023 e vincitore del Cnmi Fashion Trust Grant 2023, e Qasimi, brand dall’eredità mediorientale con sede a Londra, fondato nel 2015 da Khalid al-Qasimi. Ritornano in passerella Dolce&Gabbana, Prada, Giorgio Armani ed Emporio Armani, Qasimi, Victor Hart.

In programma 80 appuntamenti: 20 sfilate di cui 15 fisiche e 5 digitali, oltre 40 presentazioni e 16 eventi.

