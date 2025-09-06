Milano, investito sulle strisce pedonali da un agente di polizia fuori servizio: muore 25enne

Milano – I soccorsi lo accompagnano d’urgenza in ospedale. Sono le 5.30 di sabato. Le condizioni del ferito, un 25enne, sono gravissime. Morirà poco più di un’ora dopo, al Policlinico. Troppo gravi le sue ferite.

Il ragazzo era stato investito da un’auto all’incrocio tra via Porpora e via Ingegnoli .

Dalle tracce e dal racconto di un testimone, sembra che il pedone stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato travolto dalla vettura che arrivava in quel momento da piazza Gobetti. Alla guida dell’auto, un 26enne, un agente di polizia fuori servizio, successivamente trasportato in codice verde in ospedale per accertamenti.