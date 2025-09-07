Condividi "Milano, Matteo Barone ucciso sulle strisce pedonali: arrestato il poliziotto fuori servizio che lo ha travolto. Era positivo all’alcol test" sui social

Milano – È stato arrestato per omicidio stradale e portato a San Vittore l’agente del commissariato Garibaldi Venezia che all’alba a Milano ha investito e ucciso il 25enne Matteo Barone. Il poliziotto, 26 anni, che era fuori servizio, è risultato positivo all’alcoltest, con valori che – a quanto risulta – sarebbero inferiori allo 0,8 grammi per litro (il limite di legge è fissato a 0,5).

A motivare il provvedimento, oltre alla positività, il mancato rispetto del codice della strada (precedenza al pedone sulle strisce) in caso di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto infatti mentre la vittima, di ritorno a piedi da una festa e ormai quasi a casa, stava attraversando via Porpora sulle strisce, in un incrocio, quello con via Ingegnoli, non regolamentato dal semaforo.

Sembra che anche il poliziotto fuori servizio stesse rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. Il corpo della vittima in fin di vita è stato ritrovato 30 metri più in là dopo essere stato centrato e sbalzato dalla Lancia Y, cosa che lascia pensare che la velocità della vettura fosse superiore ai limiti. I soccorsi lo hanno portato d’urgenza in ospedale.

Da un anno Matteo Barone, originario di Poggibonsi, in provincia di Siena, ma residente a Milano, aveva scelto di lasciare il suo lavoro e seguire il suo sogno: provare a sfondare nel mondo della trap.

