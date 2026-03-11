Milano, principio di incendio sul tram 27 in zona Mecenate. A bordo una ventina di passeggeri: «Una fiammata, c’era fumo ovunque»

Milano – Un forte rumore, «pareva una frenata di colpo», ma poi «è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori». Erano da poco passate le 9. Per fortuna, il tram 27 non era pieno, «c’erano una ventina di persone», ma in via Bruto, a Milano in zona Mecenate, sono stati momenti di panico. La dinamica non è ancora chiara ma «si vedevano fiamme forse sprigionate nella parte superiore del tram» e «è venuto giù un cavo dell’alta tensione che una volta caduto a terra, faceva scintille, con il conducente Atm e la polizia subito intervenuta che hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza l’area per non fare avvicinare la gente, con dei bidoni della spazzatura per caso lì presenti».

Mervin Lize, 48 anni, stava andando al suo lavoro di corriere ed era a bordo del tram così come Giuseppe Collu, 64 anni: «Abito in zona Forlanini e stavo andando in centro, vicino a me c’era una mamma con due bambini piccoli, uno in passeggino, che è scoppiata a piangere – racconta -. I pompieri sono arrivati dopo dieci minuti». Nessun ferito ma «il ricordo va subito alla tragedia di una settimana fa, il tram 9 deragliato in viale Vittorio Veneto, e all’altro giorno, il piccolo incidente ad un tram che stava rientrando al deposito senza passeggeri a bordo, vicino alla Centrale».

Ridimensiona Atm: «È caduto un cavo della rete aerea e ha causato un contatto (per questo la fiammata, ndr). Sono intervenuti i vigili del fuoco, nessuna persona è stata coinvolta e gli operai Atm sono al lavoro per ripristinare la circolazione».

© Riproduzione riservata