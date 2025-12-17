Milano, spedizione punitiva all’uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato

Milano -Uno studente 18enne di origini egiziane è stato accoltellato all’addome all’uscita da scuola. L’aggressione è avvenuta attorno alle 12.30, a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, fuori dall’istituto De Nicola di via Saint Denis, sotto i portici d’ingresso della scuola, proprio davanti alla porta d’entrata. Secondo quanto riferito da alcuni studenti, gli aggressori, arrivati da fuori, avrebbero preso di mira il ragazzo sbagliato. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto. Sembra che ad aggredire il 18enne siano stati tre ragazzi, anche loro egiziani, a seguito di una lite avvenuta il giorno prima su un autobus.

