Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 50 feriti. Il conducente: «Mi sono sentito male»

Milano – È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo. Pesantissimo il bilancio: due morti. Sono Ferdinando Favia, 59 anni, di Vigevano (Pavia) e Abdou Karim Toure, nato in Senegal 58 anni fa. E sono almeno 50 i feriti. Già avviata l’inchiesta per omicidio colposo: il conducente, parlando con gli inquirenti, ha detto di avere avuto un malore: «Mi sono sentito male», ha detto.

Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. Ma, appunto, era troppo veloce. Ha deragliato ed è andato a sbattere contro un edificio sull’angolo, abbattendo il semaforo e sfondando la vetrina di un ristorante.

Le parole del sindaco Sala: «Saltata una fermata»

«Una tragedia. Ora è difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo», spiega, parlando a caldo dal luogo dello schianto, il sindaco Beppe Sala. «Il mezzo era nuovo, il conducente molto esperto, in servizio da solo un’ora». Il sindaco mette in evidenza che la fermata è stata saltata. «Una delle ipotesi è un malore del conducente». E commentando le immagini: «Il tram arrivava in velocità».

Le voci dei testimoni

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile» ha detto uno dei passeggeri. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa – prosegue – ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere».

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati», ha detto una donna che era sul tram. «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso».

Un modello nuovo

Il tram era del nuovo modello Tramlink, che ha iniziato a circolare da poche settimane a Milano: uno dei primi tram bidirezionali nella storia della città, con due cabine di guida, una per estremità, che permettono di invertire il senso di marcia in caso di necessità. Il tram è lungo 25 metri, composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere.

