Condividi "Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: un morto e almeno 40 feriti" sui social

Milano – È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan.

Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta.

Ma, appunto, era troppo veloce. Ha deragliato ed è andato a sbattere contro il palazzo sull’angolo, abbattendo il semaforo e sfondando la vetrina di un ristorante.

Una persona è morta e almeno altre 20 sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave.

Secondo alcune fonti, alcune persone sono rimaste incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso – ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale.

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile» ha detto uno dei passeggeri. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa – prosegue – ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere».

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati», ha detto una donna che era sul tram. «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso».

Il tram era del nuovo modello Tramlink, che ha iniziato a circolare da poche settimane a Milano: uno dei primi tram bidirezionali nella storia della città, con due cabine di guida, una per estremità, che permettono di invertire il senso di marcia in caso di necessità. Il tram è lungo 25 metri, composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere.

© Riproduzione riservata