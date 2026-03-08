Milano, tram deraglia nei pressi della Stazione centrale: è il secondo caso in una settimana, nessun ferito

Il convoglio è slittato a causa di un bullone sui binari. A bordo il solo conducente

Milano –

Poco dopo le 22 un tram della linea 12, diretto al deposito di via Leoncavallo a Milano, è uscito dai binari in via Galvani, all’angolo con via Filzi, vicino alla stazione Centrale. Il convoglio è slittato percorrendo la curva. Dalle prime informazioni, a bordo non c’erano passeggeri ma solo il conducente. Non risultano esserci feriti. In base ai primi accertamenti, a causare l’uscita dai binari in curva sembra sia stato un bullone presente sulla linea.

A differenza dell’incidente avvenuto venerdì 27 febbraio, quando un tramlink bidirezionale di ultima generazione si era schiantato contro un ristorante all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto provocando la morte di due passeggeri e il ferimento di 54 persone, il convoglio uscito ora dai binari fa riferimento a un modello antecedente, il «Jumbo» della flotta Atm.

