Minacce al dipendente del fast food per un panino

È successo in piazza Borsellino-Alcalà.

Catania – I carabinieri di Catania hanno denunciato un pregiudicato 36enne per aver minacciato nel corso di una lite il dipendente di un fast food di piazza Borsellino-Alcalà. I militari intervenuti hanno subito identificato l’aggressore 36enne che aveva scatenato la sua ira sull’impiegato dopo l’ordinazione di un panino.

Il 36enne è risultato destinatario della misura della sorveglianza speciale della durata di tre anni con divieto di soggiorno nel Comune di Catania, oltre alla permanenza notturna dalle 21 alle 6.

