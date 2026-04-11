Cronaca
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11/04/2026 14:10

Minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale di Catania cospargendosi di benzina

Il movente del gesto pare sia da ricondurre a pregresse vicende giudiziarie.

di Redazione

Catania – Un uomo, con una bottiglia di benzina e un accendino acceso, ha minacciato di darsi fuoco davanti al Palazzo di Giustizia di Catania. È stato bloccato da un agente di polizia dell’ufficio scorte della questura che è riuscito a sottrargli l’accendino. Sembra che il movente del gesto sia da ricondurre a pregresse vicende giudiziarie.

 

L’uomo, un 59enne con precedenti penali, si era cosparso il corpo con della benzina e teneva in mano un accendino minacciando di darsi fuoco. Dopo essere stato bloccato è stato condotto dal personale del 118 in ospedale. Sull’accaduto indagano carabinieri e polizia, coordinati dalla Procura distrettuale.

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