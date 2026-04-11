Minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale di Catania cospargendosi di benzina

Catania – Un uomo, con una bottiglia di benzina e un accendino acceso, ha minacciato di darsi fuoco davanti al Palazzo di Giustizia di Catania. È stato bloccato da un agente di polizia dell’ufficio scorte della questura che è riuscito a sottrargli l’accendino. Sembra che il movente del gesto sia da ricondurre a pregresse vicende giudiziarie.

L’uomo, un 59enne con precedenti penali, si era cosparso il corpo con della benzina e teneva in mano un accendino minacciando di darsi fuoco. Dopo essere stato bloccato è stato condotto dal personale del 118 in ospedale. Sull’accaduto indagano carabinieri e polizia, coordinati dalla Procura distrettuale.

© Riproduzione riservata