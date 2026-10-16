Minardo (Fi), ‘il cambiamento in Sicilia serve a dare continuità’

Aci Castello, Catania – “Il cambiamento non è una parola vuota né un ritornello da ripetere. Come ho più volte ribadito nei giorni scorsi, cambiare significa dare continuità agli ottimi risultati raggiunti dal governo regionale guidato da Forza Italia e da Renato Schifani, attraverso nuove idee, nuove energie e una classe dirigente sempre più rappresentativa dei territori”. Così Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, secondo quanto apprende l’ANSA da alcune fonti presenti alla riunione, a porte chiuse, dei sindaci azzurri ad Aci Castello. Al raduno ha portato il suo contributo il leader di Fi Antonio Tajani in video collegamento. All’incontro hanno preso parte anche diversi parlamentari regionali di Forza Italia per confrontarsi direttamente con Minardo sul percorso politico del partito.

“Cambiare non significa cancellare quanto di buono è stato fatto, ma creare le condizioni per proseguire e fare ancora meglio. Tutti vogliamo bene a Forza Italia, la vogliamo unita e serve coraggio per farla crescere ancora”, avrebbe aggiunto il commissario di Fi nell’Isola.

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