Minardo (Fi), ‘serve patto per l’autonomia, statuto va aggiornato e reso più forte’

"Lo Statuto del 1946 è una conquista storica straordinaria, ma oggi ha bisogno di essere aggiornato e rafforzato".

Palermo – “L’Autonomia siciliana non può essere soltanto una ricorrenza da celebrare, ma deve tornare a essere uno strumento reale ed efficace di governo e sviluppo. Lo Statuto del 1946 è una conquista storica straordinaria, ma oggi

ha bisogno di essere aggiornato e rafforzato”.

Lo afferma Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della commissione Difesa della Camera.

“Non si tratta di mettere in discussione l’Autonomia speciale – spiega Minardo – ma, al contrario, di renderla più concreta, più moderna e più utile ai siciliani: chiarezza nelle competenze, vera autonomia finanziaria, meno burocrazia e una

Regione capace di decidere e governare davvero”.

Per il commissario regionale degli azzurri, “chi oggi usa le difficoltà della Regione per mettere in discussione l’Autonomia

sbaglia profondamente”. “La risposta – osserva – non è meno autonomia, ma più responsabilità e più capacità di esercitarla

bene. L’Autonomia si difende rendendola credibile ed efficiente”.

Minardo infine lancia una proposta: “serve un vero Patto per l’Autonomia tra tutte le forze politiche siciliane, al di là degli schieramenti. Il Trentino-Alto Adige, con la riforma appena approvata dal Parlamento, ha dimostrato che le autonomie speciali si rafforzano con riforme condivise, più competenze e

una visione strategica, non con polemiche di corto respiro”.

“Anche la Sicilia – conclude – deve avere questa ambizione: aggiornare il proprio Statuto per costruire una Regione più

forte, più autorevole e più capace di governare il proprio futuro”.

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