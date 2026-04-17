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17/04/2026 19:18

Minardo: Sicilia ospiterà hub Ue per monitoraggio dei cavi sottomarini

Parla il Presidente della Commissione Difesa della Camera.

di Redazione

“La Sicilia ospiterà un hub regionale per il monitoraggio delle infrastrutture critiche sottomarine, a conferma del suo ruolo strategico nel Mediterraneo e nelle reti digitali globali”, lo annuncia il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo.
“I cavi sottomarini – spiega Minardo – rappresentano la dorsale della connettività internazionale e la concentrazione delle rotte in pochi snodi rende sempre più necessario investire in sicurezza, monitoraggio e prevenzione. Negli ultimi anni l’Unione europea ha rafforzato l’attenzione su queste infrastrutture strategiche, avviando un percorso dedicato alla loro protezione e resilienza, fino alla decisione di finanziare la creazione di hub regionali per ciascun bacino marittimo attraverso il programma Europa Digitale e il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza. Si tratta di un passaggio fondamentale anche per rafforzare la sovranità tecnologica europea, riducendo le vulnerabilità e garantendo il controllo delle reti critiche, ambito nel quale l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista, soprattutto dopo aver ottenuto, con la nomina di Serafino Sorrenti, la vicepresidenza esecutiva del consorzio europeo per le infrastrutture digitali strategiche”.
“Questi hub – prosegue – avranno il compito di aggregare dati e informazioni sui cavi sottomarini, sviluppare analisi avanzate anche attraverso l’intelligenza artificiale e consentire una capacità di risposta più rapida e coordinata in caso di minacce o incidenti, rafforzando così la sicurezza delle infrastrutture critiche e la continuità dei servizi digitali”.
Per il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio, “la scelta del Governo a favore della Sicilia è naturale per la sua posizione al centro delle principali rotte dei cavi sottomarini nel Mediterraneo e consente all’Isola una straordinaria opportunità strategica. Non solo sicurezza, ma anche sviluppo: attrazione di investimenti, crescita delle infrastrutture digitali e creazione di occupazione qualificata, rafforzando il ruolo della Sicilia come piattaforma tecnologica nel Mediterraneo”.

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