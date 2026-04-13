Era vicino al Macdonald's.

Condividi "Minorenne vittoriese denunciato. Aveva un’arma giocattolo priva di tappo rosso" sui social

Vittoria – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, nel corso di predisposto servizio serale, a seguito di segnalazione al N.U.E. 112, sono intervenuti nell’area antistante l’esercizio pubblico “MCDONALD’S” del Comune di Vittoria, dove era stata segnalata la presenza di diversi ragazzini intenti ad armeggiare con una pistola.

Immediatamente giunti, i Carabinieri, dopo aver identificato i presenti, hanno proceduto ad un approfondito controllo di una minicar, di proprietà di uno dei ragazzini.

La perquisizione veicolare, terminava con esito positivo, ha consentito il rinvenimento, all’interno dell’auto di un 16enne, occultata nel cofano posteriore, di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, prontamente posta sotto sequestro.

Per tale fattispecie il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

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