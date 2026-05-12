Mio padre paziente cadiologico all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, una esperienza positiva

Ragusa – Desidero condividere pubblicamente la mia esperienza estremamente positiva presso il reparto di Cardiologia dell’ospedaleGiovanni Paolo secondo di Ragusa, dove mio padre è stato recentemente sottoposto a un delicato intervento.

Per motivi professionali sono un informatore scientifico del farmaco e mi occupo di ginecologia, quindi sono quotidianamente a contatto con medici, strutture sanitarie e pazienti. Proprio per questo motivo sento il dovere di esprimere il mio sincero apprezzamento nei confronti di tutto il reparto, a partire dal primario fino a tutto lo staff medico e infermieristico.

Un ringraziamento particolare va al dottor Ferrante, del quale avevo già sentito parlare molto bene.È stato lui che ha operato mio padre. Oltre ad essere un professionista preparato e competente, si è dimostrato anche una persona di grande umanità e disponibilità. Ci ha spiegato con chiarezza, attenzione e sensibilità ogni fase dell’intervento e del decorso, facendoci sentire seguiti e rassicurati in un momento molto delicato.

Oggi si sente spesso parlare della sanità soltanto in termini negativi: lunghe liste d’attesa, disservizi e difficoltà che portano molti pazienti a partire prevenuti. Per questo ritengo sia giusto dare spazio anche alle eccellenze e alle esperienze positive che meritano di essere conosciute.

Rinnovo quindi i miei complimenti a tutto il reparto di Cardiologia di Ragusa per la professionalità, la competenza e soprattutto l’umanità dimostrate.

Grazie di cuore.

Rosario C.

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