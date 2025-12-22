Mio padre salvo grazie al pronto soccorso di Modica

Modica – Buongiorno Ragusanews,

il 16 dicembre mio padre, P.G., ha avuto un malore improvviso. Avvisato il 118 sono arrivati in tempi brevissimi trasportato immediatamente presso il pronto soccorso dell’ospedale Nino Baglieri. Dopo una rapida e attenda valutazione hanno attivato rapidamente il protocollo stroke che viene attivato in caso di ictus cerebrale, e grazie alle cure tempestive dei medici degli infermieri e del personale di supporto sanitario, hanno evitato il peggio salvando letteralmente la vita di mio padre e tramite la procedura di trombolisi hanno scongiurato i possibili danni permanenti o invalidanti, permettendo così a mio padre di poter recuperare le proprie funzioni in tempi brevi ora affidate alla preziosa assistenza di cura domiciliare.

Volevo ringraziare in particolar modo l’infermiere Giuseppe Di Fede di triage per la valutazione rapida e tempestiva.

Grazie

