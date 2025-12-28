Miracolo di Natale: il gatto Anacleto finisce in lavatrice e sopravvive

Varese – Un gatto centrifugato. E vivo per miracolo. Il povero Anacleto alla vigilia di Natale è finito in lavatrice. In una casa della provincia di Varese, a Induno Olona, la sua padrona non si è accorta che l’animale si era intrufolato all’interno del cestello. Così ha avviato il lavaggio e solo di sera si è accorta di quello che era successo, quando non trovava il gatto in giro.

Quando ha aperto l’oblò il felino fortunatamente era ancora vivo. E’ scattata così la corsa dal veterinario, che nel frattempo al telefono ha dato qualche indicazione su come comportarsi. “Anacleto era in ipotermia”, racconta la proprietaria. Quindi è stata effettuata una vaccinazione d’urgenza e il micio è stato tenuto al caldo. Dopo alcune ore Anacleto si è ripreso ed è arrivato il lieto fine natalizio.

