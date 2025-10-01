Mister Max fa la parodia di Bam Bam. VIDEO

Modica – È stata pubblicata oggi la nuova parodia di Mister Max, cantante modicano noto per le due cover paradossali e ironiche. È la cover di Bam Bam di Banfy, che ha superato 12 milioni di streaming su Spotify e oltre 14 milioni di views su YouTube.

Su TikTok il ritornello onomatopeico “bam bam” è diventato virale con oltre 317.000 video e 584 milioni di visualizzazioni, trasformando il brano in una hit perfetta per challenge e remix creativi.

