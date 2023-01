4 Hotel nei luoghi di Montalbano, il vincitore è l'Hotel Villa Giulia

Noto - La prima punta di Bruno Barbieri 4 Hotel nei Luoghi di Montalbano su Sky e ora in digitale terrestre su Tv8 ha visto trionfare Anna Maria con la sua dimora storica “Hotel Villa Giulia”. A cogliere la sfida sono stati Giusy, Mariella, Roberto e Anna Maria.

Roberto è il giovane direttore del Boutique Hotel Caportigia, un hotel 5 stelle nel centro di Siracusa. Mariella è la direttrice di Algilà Ortigia Charme Hotel, un Hotel 4stelle che si trova proprio nel centro dell’isola di Ortigia, la parte più antica e caratteristica di Siracusa. Giusy è la proprietaria di AD 1768, un bellissimo boutique hotel situato nel centro di Ragusa davanti al Duomo. Ma a vicencere la puntata andata in onda per la prima volta su Sky la scorsa estate, e andata in replica qualche giorno fa sul digitale terrestre, è stata Anna Maria con la sua incantevole Villa Giulia, fondata nel 1874 dalla Zia Giulia Dejan.