5 sfumature di beige per i pantaloni primavera 2022

A Milano e a Torino si registrano 19°, nel centro Italia non piove da mesi: gli effetti del cambiamento climatico stanno trasformando questo febbraio in una primavera anticipata. In questi giorni i cappotti pesanti vengono sostituiti da spolverini più leggeri, gli strati sotto il maglione si fanno via via sempre meno.



Approfittiamo di questo accenno di primavera per anticiparvi i nuovi arrivi della stagione che ha appena fatto capolino: li potete acquistare già ora, in boutique e online, pantaloni di cotone, ma anche di cashmere leggero, adatti al clima mite della primavera, declinati nelle sfumature di beige: dal marrone chiaro fino al color crema. Andiamo a vedere insieme i modelli di pantaloni chiari più alla moda per la primavera 2022.

Quelli di cashmere



Polo Ralph Lauren



Il primo modello che vi proponiamo è un pantalone di cashmere leggero firmato Polo Ralph Lauren, adattissimo a questo clima intermedio: di una tonalità di marrone chiaro, chiamato "mushroom melange", ha una vestibilità morbidissima. Presenta tasche a fessura laterali e una lunghezza regolare.

Quelli di gabardine



Moncler Genius



Leggermente più chiari, questi pantaloni di Moncler Genius sono ispirati allo stile utility, cioè a quegli abiti che oltre ad essere esteticamente interessanti, sono "utili" perché semplificano la vita di tutti i giorni. Ricorda lontanamente il pantalone cargo questo modello della collezione 2 Moncler 1952. Sono realizzati in gabardine di cotone, hanno un design ampio, quasi a palazzo con un risvolto molto alto sull'orlo dei pantaloni.

Quelli di lino

JW Anderson



Vita alta, modello palazzo, un classico dell'abbigliamento basic. Quello che vi proponiamo noi è di JW Anderson, realizzato in lino, presenta vestibilità ampia, vita alta, design a gamba dritta. Presenta delle pence sulla parte frontale e alta. Acquistabili con il 40% di sconto sul sito di Yoox.

Quelli di cotone



Dries Van Noten



Sono di Dries Van Noten questi pantaloni a gamba larga, in colore ecrù. Realizzati in cotone, sono adatti per essere indossati ogni giorno, anche in occasioni più formali. La silhoutte è a vita alta, con chiusura con zip nascosta e bottone. Presenta delle doppie pieghe sulla parte frontale.

Quelli di cotone a zampa di elefante





Jil Sander



Il quinto e ultimo modello di questa carrellata di pantaloni chiari per la primavera 2022 è di Jil Sander, acquistabile su Yoox e in saldo quasi al 60%. La silhouttue di questi pantaloni è a vita alta, con gamba ampia e svasata, a zampa di elefante. Presentano un orlo con risvolto alto. Il color panna conferiscono al pantalone un'aria sofisticata.