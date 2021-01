A 78 anni Harrison Ford torna Indiana Jones

Roma - "Quella musica, quella di Indiana Jones, mi perseguita ovunque". A 78 anni Harrison Ford si prepara a tornare nei panni di Indiana Jones, l'archeologo più famoso della storia del cinema: alla regia del quinto capitolo della saga, in arrivo a luglio 2022, ci sarà James Mangold, mentre le riprese inizieranno la prossima primavera, a 40 anni dal primo film, I predatori dell'arca perduta. L'annuncio, confermato dalla Lucasfilm, è una delle novità più importanti emerse nella notte dell'Investor Day 2020 della Disney, con l'onda lunga delle novità del futuro dell'azienda nel segno dei grandi numeri.

La regia del film sarà affidata a James Mangold, dopo il gran rifiuto di Steven Spielberg. Le riprese di 'Indiana Jones' cominceranno in luglio e si protrarranno fino in ottobre. Harrison Ford tornerà a indossare per la quinta e ultima volta il famoso cappello di Indiana Jones. La prima volta che lo indossò aveva 38 anni. Ha sempre usato poche controfigure Harrison, stavolta vedremo.

"Cercherò di non sembrare stupido -dice Ford- con i calzoni attillati e gli stivaloni".