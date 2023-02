A “C’è Posta per te” la storia di una coppia siciliana, lui l'ha tradita

Riposto, Catania - Domenico chiede a Graziana il perdono per averla tradita. Lei alla fine apre la busta di "C’è Posta per te". Due siciliani di Riposto protagonisti a C’è Posta per te, in onda su Canale 5, sabato sera.

Domenico ha scritto a C’è posta per te per chiedere a Maria De Filippi di far pace con Graziana, la donna con cui aveva intrattenuto una relazione per due anni. Si sono lasciati da due mesi. Quando l’uomo ha ripreso a corteggiarla, lei spesso si rifiutava di uscire con lui. Così, Domenico è uscito con una ragazza conosciuta su Facebook, che ha pubblicato poi la foto di loro due insieme in hotel e lo ha taggato.

Lui si è accorto della foto e l’ha fatta sparire dai social anche se ormai la frittata era fatta. Ormai Graziana l’aveva vista. E dopo avere scoperto il tradimento, non voleva più vederlo.

Graziana era convinta che Domenico frequentasse quella donna già da prima. Lui però ha provato a persuaderla in lacrime e le ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi a Riposto per starle finalmente vicino. Graziana voleva chiudere la busta ma Maria alla fine l'ha convinta della genuinità dei sentimenti di Domenico, e così alla fine la ragazza ha deciso di aprire la busta.