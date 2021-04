A Firenze aperto il ristorante dedicato all’attrice Sophia Loren FOTO

Si chiama Dream Food, è la nuova società di ristorazione di Luciano Cimmino, imprenditore della moda con Pianoforte holding (Yamamay e Carpisa) che ha chiamato «in affari» l’icona del cinema mondiale, Sophia Loren. La nuova società di ristorazione aprirà ristoranti con il nome della nota attrice.

A Firenze il primo locale firmato da Luciano Cimmino: «Un sogno che diventa realtà».

Sophia Loren: «Racchiude le cose che più amo». I prossimi a Napoli e Milano, poi Miami, Shanghai, Dubai e Hong Kong

In piazza Repubblica a Firenze, lo scorso 26 Aprile ha aperto i battenti ‘Sophia Loren – Original italian food’, il primo ristorante di una catena dedicata alla famosa attrice napoletana, protagonista del menù, la pizza. Il progetto, si spiega, nasce con il consenso e la collaborazione della Loren e con un piano di espansione in Italia e all’estero: Napoli e Milano ma pure Dubai e Miami, Hong Kong e Shanghai sarebbero le prossime tappe.



“Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina” queste le parole della protagonista della Ciociara riferite dalla società che è dietro il progetto in partnership, la Dream Food presieduta da Luciano Cimmino, imprenditore già alla guida del gruppo italiano Pianoforte Holding a cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa.





Luciano Cimmino ha aperto il suo ristorante proprio lunedì 26 aprile, il giorno in cui la Toscana è tornata in zona gialla, non è solo il segnale di una rinascita nella capitale del Rinascimento, ma un progetto di grande respiro. La prima tappa di un cammino che prevede altre sedi a Napoli, Milano ma anche a Shanghai, Dubai, Hong Kong e Miami. Ciò è stato possibile grazie a un accordo tra Sofia Loren e Dream Food. «Non è stato facile far diventare realtà un sogno iniziato nel 2014 – racconta Luciano Cimmino – e le difficoltà di quest’ultimo anno pandemico ne sono testimonianza. Ma siamo stati ostinati e sicuri che questo giorno sarebbe arrivato. Sophia è stata la nostra musa ispiratrice per un’avventura innovativa e una sfida imprenditoriale. Un ristorante di qualità con prezzi alla portata di tutti e piatti della tradizione italiana».



Il ristorante è caratterizzato da ampie vetrate che affacciano sul portico a doppio volume che affaccia su via Brunelleschi. Si sviluppa su una superficie di oltre 1.500 mq e 3 livelli, ha 270 coperti e 2 cucine professionali.

Le pizze sono ‘firmate’ da Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d’Italia 2020 con il locale ‘I Masanielli’ a Caserta, la cucina da Gennarino Esposito, chef con due stelle Michelin patron del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense e la pasticceria da Carmine di Donna, già guida della pasticceria del Torre di Saracino.