A marina di Ragusa ci si sposa alla rotonda sul mare

Ragusa - "Una rotonda sul mare", cantava Fred Bongusto, "il nostro disco che suona". Il matrimonio prima rinviato per la pandemia, poi minacciato dal maltempo. Ma gli sposi sono stati determinati.

"Questo matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi mesi fa, poi rimandato per i motivi che sappiamo. Ma Paolo e Federica non hanno battuto ciglio e hanno atteso per poter realizzare il loro sogno in un luogo splendido come la Rotonda di Marina di Ragusa, nonostante le cattive previsioni meteo degli ultimi giorni". Così il sindaco Peppe Cassì annuncia l'avvenuta celebrazione delle nozze di Federica e Paolo.

"Nelle giornate sempre indaffarate di un sindaco accade anche di avere la possibilità di poter prendere parte al desiderio di famiglia di due ragazzi, celebrando la loro unione.

Auguro loro ogni bene". Evviva gli sposi.