A Marina di Ragusa Octopussy, lo yacht più veloce del mondo. VIDEO

Ragusa - Una storia che ha fatto il giro del mondo, anche perchè all'epoca lo yacht in questione era il più veloce del mondo! Si chiama Octopussy e il suo armatore, John Staluppi, quando lo commissionò, volle che fosse lo yacht più veloce del pianeta.

E' attraccato al porto di Marina di Ragusa ed è stato varato il 9 aprile del 1988 come barca dei record, con 10 mila cavalli di potenza, una energia impensabile per quei tempi, rispetto allo stato dell'arte della tecnologia.

Lungo poco più di 43 metri, l'Octopussy viaggia in realtà alla velocità massima di 53 nodi, due nodi in più rispetto a quelli richiesti dal suo armatore, che ai tempi ottenne il guinness.



Lo yacht fu realizzato in un mix di leghe leggere che gli permissero di solcare i mari di tutto il mondo a una velocità impensabile per la fine degli anni Ottanta. L'Octopussy ha subito nel 2015 un sostanzioso e importante aggiornamento anche tecnologico ed è stato allungato appena. Oggi è lungo 44 metri. E' in rada a Marina di Ragusa.

