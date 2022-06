A Milano l'asta di Hermès organizzata da Christie's

Che siate collezionisti o semplicemente grandissimi fan del brand di lusso per eccellenza, tenetevi pronte e pronti: a Milano sta per arrivare "Inside the Orange Box: A Lifetime od Collecting" la prima asta italiana degli accessori Hermès, tra cui edizioni rarissime di Kelly, Birkin e foulard di collaborazioni speciali.



Dal 14 al 23 giugno si portanno acquistare ben 257 oggetti appartenuti ad un unico collezionista anonimo: all'appello ci sono 145 borse Hermès, foulard e charm equestri in edizioni limitate.



Birkin 2020 (Christie's Images Limited 2022)



Non si tratta della prima asta che la casa Christie's organizza con gli oggetti di Hermès. Nel 2017 a Parigi è stato venduto il 100% delle borse durante l'asta "Most Collectible Bags: An Important Private European Collection", tutte appartenute ad un unico proprietario collezionista. La borsa più costosa ad essere venduta è la Birkin blu marine luciso di coccodrillo con la chiusura in oro 10 carati e diamanti. Battuta all'asta: 176,400 euro.

La borsa Birkin è a tutti gli effetti un investimento, considerando che si rivaluta del 17% ogni anno e anzi, la valutazione delle borse pià celebri è cresciuta del 108%.





Birkin 40 in denim e pelle



All'asta che si terrà a Milano a giugno, invece, si potranno acquistare tra gli altri oggetti la Birkin shadow 40 realizzata in denim e pelle nera personalizzata risalente al 2010. La Kelly Osier Picnic con chiusura in palladio del 2011 che fa parte della collezione SS11 disegnata da Jean Paul Gaultier.





Kelly 35 collezione Picnic

Ci sarà anche una selezione di borse Sac à Malice degli anni '80, dalle forme pop, come quella a cono di gelato.





Sac à Malice in pelle bianca, chiusura in oro con disegno di cono gelato



L'anteprima per guardare dal vivo le borse e gli oggetti all'asta è prevista dal 17 al 19 giugno a Palazzo Clerici a Milano.