A San Valentino sorprendetevi con un'idea originale

Sta per arrivare anche quel momento dell'anno. San Valentino, la festa degli innamorati, è alle porte e Baci Perugina è prontissima ad incassare un bel po' di quattrini dalle vendite impennate di cioccolatini. Ai single, che spesso si sentono in difetto con l'avvicinarsi della festività, noi rivolgiamo il nostro conforto: il 14 febbraio è solo una data simbolica che non ha nulla a che vedere con il valore di una persona o di una relazione. Messi in chiaro questi punti, è pur sempre bello dedicarsi una giornata di coppia, uno scambio di parole, un dono, per dare ancora più importanza a quella promessa rinnovata ogni giorno.



Il perché si festeggi San Valentino è un racconto avvolto nel mistero, tramandato in più versioni contrastanti. Secondo la più quotata, un sacerdote di nome Valentino vissuto nel III secolo a Roma, il 14 febbraio celebrò un matrimonio tra due giovani, nonostante l'ordine di celibato imposto ai giovani in età di leva. La festa, prima festeggiata in Francia, poi arrivata anche in Italia e nel resto del mondo ormai è un successo commerciale. Noi siamo consapevoli che a lungo andare la fantasia sui regali da fare alla dolce metà venga meno... Resta sempre valido l'invito ad ammirare mano nella mano (dal vivo o in digitale) il murales dell'artista Bansky dipinto l'anno scorso in occasione di San Valentino. Se invece preferite fiori, cioccolatini o piccoli oggetti simbolici, noi abbiamo preparato 4 idee regalo per lui e per lei.

Dillo con un Moet





Moet & Chandon, edizione speciale per San Valentino



Meglio di un Bacio Perugina c'è solo una buona bottiglia di champagne. A maggior ragione se personalizzabile con un aggettivo speciale. L'idea che il brand di bollicine Moet & Chandon ha avuto quest'anno è altrettanto speciale: il cofanetto regalo in edizione limitata Specially Yours è acquistabile nel pop-up store di Moet & Chandon in Rinascente Milano dal 9 al 15 febbraio (anche per i "Valentino" tardivi). L'edizione limitata contiene una bottiglia di Moet Impérial e una di Rosé Impérial con l'incisione del nome del fortunato destinatario o di uno dei sei aggettivi pensati dalla Maison. "Elegant", "lively", "unique", "thankful", "passionate" e "loving". Quale aggettivo avrà il vostro amore?

Il cofanetto del cuore







Scatola in porcellana con decoro Star Eye, Gucci, 390 euro



A forma di cuore per custodire ciò che ritenete speciale: una collana, una lettera di un amore passato, una conchiglia raccolta lunga una spiaggia d'inverno. Qualunque sia l'oggetto che volete conservare, questa scatolina in porcellana bianca è l'oggetto giusto per tenere al riparo i vostri tesori. La porcellana è originale Richard Ginori, decorata con l'iconico motivo Star Eye di Gucci. Un oggetto-talismano che evoca viaggi verso terre inesplorate alla ricerca del dettaglio nascosto e segreto all'interno del cofanetto di porcellana.

Una rosa di scelte







Bouquet "Our Story", Colvin, 40 euro.



Il grande classico: il bouquet di fiori. Ma Colvin lo rende ben più speciale: consapevoli che un fiore regalato (da una persona o anche da se stessi) possa dare una svolta alla giornata, per San Valentino propone una selezione di bouquet originali e autentici per dirsi "ti penso soprattutto oggi". Il bouquet che noi vi proponiamo si chiama "Our story" per regalare il simbolo di una storia speciale: questo mazzo di fiori costruito attorno alla rosa, si profuma di limonium e garofani, di eucalipto e lentisco. Se un bouquet non basta, perché non aggiungere anche il vaso, una candela alla rosa e cardamomo e per concludere in dolcezza pure una confezione di cioccolatini? Colvin ha pensato proprio a tutto. A voi non resta che la selezione del bouquet.

Un amore a zero emissioni







Alberi in edizione limitata acquistabili su Treedom



Se non conoscete Treedom, dovete subito rimediare, perché non c'è regalo più bello di un albero. Ebbene sì, su Treedom potete adottare un albero a distanza, dargli un nome ed eventualmente offrirlo come dono a una persona speciale. Per San Valentino trovate moltissime edizioni limitate: un albero di Cacao per farsi le coccole, uno di Passion Fruit per delle avance più esplicite. Qualsiasi sia il punto di forza della vostra relazione, Treedom ha un albero per ribadirlo.