A “Tu si que vales” c’è Angelo di Ragusa, di Vittoria

Vittoria - Tanta autoironia. Un’esibizione coraggiosa quella del vittoriese Angelo, tra i concorrenti sabato sera della trasmissione televisiva “Tu si que vales”, su Canale 5. L’uomo è stato preso di mira sin dal suo ingresso dai giudici, in primo luogo per come pronunciava il proprio nome, poi perché ha accennato a togliersi (inutilmente) la camicia e infine per la sua esibizione. Esilarante quando ha dichiarato di essere di Ragusa, provincia di Vittoria.