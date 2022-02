Achille Lauro e Gucci nel Metaverso per un concerto

Da quando Marc Zuckerberg ha parlato di Metaverso in riferimento al nuovo modo in cui interagiremo anche grazie ai social network di sui proprietà tramite l'azienda Meta (ex Facebook), non è passato molto che pure la moda ha sperimentato nuove modalità per fare spettacolo. E' il caso di Achille Lauro che insieme a Gucci, brand di cui è testimonial, ha annunciato un evento esclusivamente digitale e tremendamente reale proprio nel Metaverso.

L'evento "fashion-music"







Si tratta di tre esibizioni che Achille Lauro insieme a Gucci ha organizzato su Roblox, piattaforma di gioco virtuale, dove Gucci aveva già sperimentato nuove modalità di interazione con i suoi clienti, soprattutto quelli più giovani. Un esperimento definito dal cantante romano "fashion-music". Su Instagram Achille Lauro esordisce così "Vi do il mio benvenuto alla prima esperienza nel Metaverso di un artista italiano". In effetti è il primo esperimento per la realtà italiana: i primi passi sono stati fatti dagli USA con Lil Nas X e Ariana Grande, che si era esibita du Fortnite.

Sarà un'esperienza immersiva: i concerti di questo tipo sono resi visibili grazie alla tecnica motion capture, ovvero i movimenti di chi si esibisce vengono catturati e poi riprodotti dal suoi avatar digitale. Sembrerà di assistere in prima persona all'evento.







Queste tre tappe virtuali verrano seguite dal tour fisico di Achille Lauro, ovvero il "Achille Lauro SuperStar - Electric Orchestra Tour", a partire dal 27 maggio toccando 11 città diverse.

L'esperienza di Benetton nel Metaverso



Anche Benetton, proprio in questi giorni, ha reso disponibile una nuova esperienza virtuale da svolgere nel negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano. "Chiunque entrerà nei prossimi giorni nel nostro negozio potrà immergersi in un incrocio tra realtà fisica e connessione digitale, il tutto in un'esplosione di creatività, colori e sonorità".







Il flagship di Milano in questi giorni apparirà come la boutique di Benetton nel Metaverso disponibile a breve. In questo negozio virtuale, grazie ad esperienze di gioco, si potranno accumulare QR code spendibili in acquisti nello store fisico.