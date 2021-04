Adidas lancia le nuove scarpe in tema Star Wars dedicate a Yoda- FOTO

Adidas ha recentemente annunciato una nuova versione delle sue popolari sneakers Stan Smith ispirata al Maestro Jedi Yoda come parte della sua collaborazione in corso con Lucasfilm. Adidas è un brand tedesco che fa sempre tutto quello che può per reinventarsi e stare al passo coi tempi. Parliamo infatti di un’azienda enorme, che fa della comunicazione e del marketing dei punti chiave per il proprio successo e per restare sulla cresta dell’onda. La battaglia con l’acerrima rivale Puma, ma anche Nike, New Balance e altri importanti brand è serratissima e per questo motivo ogni nuova idea è interessante, dato che potrebbe cambiare le sorti del mercato. E spesso si spinge su dei brand e delle idee che sono già ben note e incastonate perfettamente nella mente di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Come Star Wars, da cui ancora una volta Adidas si ispira



Adidas ha appena annunciato un nuovissimo modello di scarpe Stan Smith, in tema Star Wars. Saranno le Adidas Yoda, delle scarpe completamente bianche con le rifiniture verdi, proprio come il Maestro Jedi più famoso del mondo. Rilasciata come parte della collezione Adidas Originals x Star Wars, la nuova scarpa sneaker di Yoda è realizzata con tomaia in pelle bianca e Primegreen e, secondo Sneaker News, un minimo del 40% di materiale utilizzato è riciclato.

Il piccolo ma grande Yoda è diventato fonte di ispirazione per questo nuovo modello di scarpe che senza dubbia hanno la forza dentro di sé. Le nuove sneakers sono caratterizzate dalle tre classiche strisce perforate presenti su tutti i modelli Stan Smith.

Il volto di Yoda è impresso sulla linguetta verde del tallone, mentre ai lati della scarpa è stampata la sua iconica citazione proveniente dal film L’impero colpisce ancora: “THERE IS NO TRY“, stampata in lamina d’oro sul lato. Il design della scarpa è completato da un’intersuola beige chiaro ispirata alla tonalità neutra della veste di Yoda.



Una scelta certamente molto particolare, considerando il fatto che Yoda non indossa mai le scarpe per tutta la serie, i film o le serie animante. Neanche una volta.

Eppure ecco che il mondo può assistere al fenomeno delle Adidas Yoda, le nuove scarpe più richieste dai fan di Star Wars e soprattutto da coloro che sono dal lato buono della Forza. Non è ancora chiaro quando queste scarpe verranno messe in vendita e il prezzo, ma certamente i collezionisti e gli appassionati non perderanno molto tempo prima di iniziare a darsi battaglia.