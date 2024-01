Adriano Celentano compie 86 anni

Milano - Compie oggi 86 anni Adriano Celentano. Nato il 6 gennaio 1938 a Milano in via Gluck 14, via che renderà celebre con la sua canzone del 1966, è figlio di Leontino Celentano (1889-1951) e Giuditta Giuva (1896-1973), originari di Foggia (ed emigrati per cercare lavoro, prima in Piemonte poi in Lombardia). Prima di dedicarsi alla musica il cantautore ha svolto diversi lavori, tra cui l’orologiaio. E questa non è l’unica curiosità su di lui.

«Giovane dilettante di/canto. Esegue il genere Rock and Roll e presenta notevole somiglianza fisica con Jerry Lewis. (Immaturo e disordinato). Non interessa». Questo si legge nella scheda di valutazione di Adriano Celentano, dopo il provino in Rai del 1957 (anche quello sostenuto nel 1956 non si era concluso positivamente).

Con quattro suoi amici (i tre fratelli Franco, Marco e Giancarlo Ratti insieme a Ico Cerutti) negli anni Cinquanta Celentano formò un gruppo: i Rock Boys. La band esordì nel 1956 all'Ancora, locale di Milano, per poi passare in breve tempo al club Santa Tecla (più tardi entrò nella formazione anche Enzo Jannacci). Il 18 maggio 1957 al Palazzo del Ghiaccio di Milano i Rock Boys parteciparono al festival rock and roll e danze jazz organizzato dal ballerino Bruno Dossena e, in estate, Celentano ottenne il suo primo contratto discografico.

Adriano Celentano ha partecipato al Festival di Sanremo, in gara, cinque volte. La prima nel 1961 con il brano «24mila baci» (al tempo stava facendo il servizio militare, e per partecipare alla kermesse ottenne una dispensa firmata dall’allora ministro della Difesa Giulio Andreotti). Nel 1970 ha vinto la manifestazione con «Chi non lavora non fa l’amore», cantata in coppia con la moglie Claudia Mori. L’ultima partecipazione come concorrente risale al 1971. Celentano in seguito è stato al Festival come ospite, nel 2004 e nel 2012.

Il matrimonio con Claudia Mori

Si sono definiti, in una celebre canzone, «la coppia più bella del mondo»: Adriano Celentano è sposato con sua moglie Claudia Mori dal 1964. I due si sono conosciuti sul set del film «Uno strano tipo», nel 1963. Hanno avuto tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966) e Rosalinda (1968).

Regista

Nel 1964 Adriano Celentano debuttò come regista con «Super rapina a Milano». Tornò dietro la macchina da presa nel 1975 per «Yuppi du». Ha diretto anche «Geppo il folle» (1978) e «Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì» (1985). Ha inoltre curato la regia della serie di animazione «Adrian».