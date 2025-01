Adriano Celentano compie 87 anni

Adriano Celentano compie, oggi 6 gennaio, 87 anni. Cantante, showman, attore, regista, compositore, autore televisivo e produttore discografico italiano, è conosciuto anche con il nome “il Molleggiato” per il suo modo unico di ballare che in gioventù ha coinvolto gli spettattori italiani.

Il cantante è nato il 6 gennaio 1938 a Milano. È alto 1,78 e pesa circa 71 chili. Figlio di Leontino Celentano e Giuditta Giuva, entrambi di Foggia ed emigrati in Lombardia per lavoro. Ha tre fratelli, Rosa, Alessandro e Maria. La quarta sorella, Adriana, muore a 9 anni per una leucemia. Adriano, dopo la licenza della quinta elementare, lascia la scuola e inizia a lavorare compiendo diversi mestieri, in particolare ricorda con nostalgia quello dell'orologiaio. A 15 anni inizia a suonare la chitarra e si appassiona al rock and roll. Con quattro amici fonda il gruppo Rock Boys e inizia a d esibirsi in alcuni locali milanesi. In questo modo, debutta la sua carriera, ottenendo i primi contratti discografici. Il primo successo grazie al brano Il tuo bacio è come un rock del 1959.

Nel 1959, dopo la vittoria del festival Adriatico della Canzone di Ancona – tra gli spettatori anche Pippo Baudo –collabora per la prima volta con Mina, scrivendo per lei Vorrei sapere perché. Nel marzo 1960 Celentano pubblica il suo primo 33 giri poi è costretto a partire per il militare. Nel 1961, con una licenza firmata da Giulio Andreotti, partecipa al Festival di Sanremo mentre è ancora militare: porta il brano 24mila baci affiancato da Little Tony, posizionandosi secondi. Nel 1964 debutta nel cinema come regista del film Super rapina a Milano e inizia a lavorare molto come attore in film musicali. La sua carriere è definitivamente decollata. Nel 1966 torna a Sanremo con Il ragazzo della via Gluck, che non arriva nemmeno alla serata finale ma che resterà una pietra miliare nella carriera di Celentano e nella musica leggera italiana. Nel 1970 Celentano vince il Festival di Sanremo con Chi non lavora non fa l'amore.

Nel 1998 pubblica un album con Mina, "Mina Celentano", un successo incredibile con 1.600.000 copie vendute, seguito nel 1999 da Io non so parlar d'amore, altro album da record con oltre due milioni di copie vendute. Il 1999 è anche l'anno dello show su Rai1 in quattro puntate, Francamente me ne infischio, grande successo di pubblico e critica. I duemila sono anni in cui non mancano polemiche e colpi di scena: Celentano decide di sostenere l'amico Beppe Grillo e il suo Movimento 5 Stelle e scrive al Presidente della Repubblica Napolitano per chiedere la grazia per Fabrizio Corona. Il 22 dicembre 2021 avviene il ritorno in TV con MinaCelentano, in occasione dei 25 anni di collaborazione.

La prima relazione nota di Adriano Celentano è quella con Milena Cantù, commessa di una profumeria milanese con la quale collabora anche artisticamente. La loro storia d'amore finì in malo modo dopo l'incontro di Celentano con l'attrice Claudia Mori: i due si sposarono in gran segreto nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Dalla lunga storia d’amore con Claudia Mori nascono Rosita, Giacomo e Rosalinda. Durante gli anni ottanta il loro matrimonio vive un momento di crisi, i due vivono addirittura separati. In quel periodo Celentano ha una piccola relazione amorosa con Ornella Muti, conosciuta sul set. Cinque anni dopo marito e moglie superano la crisi e tornano a vivere insieme. Nel 2024 hanno compiuto 60 anni di matrimonio.

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Oggi sono nonni di Samuele, figlio di Giacomo e della moglie Katia. Adriano è zio di Alessandra Celentano, insegnante di danza famosa grazie al programma Amici di Maria De Filippi, che è figlia di suo fratello Alessandro.

Adriano Celentano, ventenne, tentò di entrare a far parte della Rai nel 1956, ma, come riporta il Corriere della sera, il provino non andò bene. «Giovane dilettante di/canto. Esegue il genere Rock and Roll e presenta notevole somiglianza fisica con Jerry Lewis. (Immaturo e disordinato). Non interessa» è quello che si legge sulla scheda di valutazione. Anche l'anno prima aveva sostenuto il provino, conclusosi negativamente.

In un'intervista a ACfans ha raccontato della sua infanzia e del bello ricordo collegato al mestiere dell'orologiaio: «Mi piaceva aggiustare le cose, tant’è vero che se in casa c’è un rubinetto che perde io cerco di aggiustarlo», ammette. Per questo il mestiere lo ha appassionato: «Sul serio: mi piace aggiustare le cose. Più che un cantante sarei un aggiustatore».

La lite tra Adriano Celentano e Teo Teocoli è stata spesso raccontata e sottolineata da quest'ultimo. Il comico si è lamentato pubblicamente che Celentano non gli risponde al telefono da cinque anni, nonostante i numerosi tentativi di contatto. Celentano, con tono ironico, ha replicato: «Lo faccio perché ti voglio bene». Teocoli ha ricordato che l’ultima volta che si sono visti è stato quattro anni fa, durante una tradizionale festa di compleanno dell’Epifania, a cui era presente anche Gianni Morandi. Da allora, ogni tentativo di contatto è rimasto senza risposta. Teocoli ha puntato il dito contro Claudia Mori, moglie di Celentano, descrivendola come una figura dominante e responsabile di molte decisioni, incluse quelle che avrebbero compromesso i rapporti di Adriano con gli amici. Un punto di rottura significativo è stato il flop del programma televisivo Adrian. Teocoli, inizialmente coinvolto nel progetto per interpretare Celentano stesso, lo definisce una "trasmissione disgraziata". A causa di problemi organizzativi e defezioni di altri protagonisti come Milo Manara, Michelle Hunziker e Ambra, Teocoli decise di abbandonare il progetto.