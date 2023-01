Adriano Celentano compie oggi 85 anni

Milano - Compie 85 anni proprio oggi Adriano Celentano, nato il 6 gennaio 1938 a Milano, in via Gluck 14, quella via che diventerà celebre con l'omonima canzone del 1966.

I genitori di Adriano Celentano erano di origine pugliese: arrivano nel nord Italia da Foggia per cercare lavoro, stabilendosi prima in Piemonte e poi in Lombardia, nella casa milanese di via Gluck (una strada non distante dalla stazione Centrale). Rievocando la sua infanzia nella famosissima canzone che portò a Sanremo nel 1966 - «Il ragazzo della via Gluck», appunto - Celentano precorre i tempi e per la prima volta fa entrare il tema dell’ecologia nella musica, parlando di speculazione edilizia. A dispetto del successo che poi riscuote, a Sanremo il brano si piazza negli ultimi posti della classifica, non riuscendo ad arrivare in finale.

Adriano Celentano e Claudia Mori sono sposati da 58 anni: la «coppia più bella del mondo» (come cantano nel celebre duetto) si conosce nel 1963, durante la lavorazione del film «Uno strano tipo». Si sposano l’anno dopo, in segreto, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, e hanno tre figli: Rosita, nata nel 1965, Giacomo (1966) e Rosalinda (1968). Il sodalizio fra Celentano e Mori è anche professionale, visto che è lei a essere amministratrice delegata della «Clan Celentano srl» e a farsi spesso sua portavoce.

Quando Celentano conobbe (e sposò) Claudia Mori, era in realtà già impegnato: il cantante era fidanzato dal 1958 con Milena Cantù, conosciuta quando faceva la commessa in una profumeria e poi lanciata come cantante con il Clan Celentano. Cantù, in seguitò, sposò Fausto Leali (da cui divorziò nel 1983) e proseguì l’attività artistica come autrice di testi.

Celentano è uno dei primi artisti ad appassionarsi al rock in Italia e a travolgere il pubblico con la sua ventata di cambiamento. Nel 1961 partecipa al Festival di Sanremo con il brano «24mila baci» insieme a Little Tony e scandalizza tutti perché volta le spalle alla platea per qualche secondo: «Il mio era un genere nuovo, il rock era qualcosa di sovversivo. Andavano per la maggiore Villa, Tajoli, Tonina Torielli e a me non dava retta nessuno. Quando portai 24 mila baci a Sanremo mi dicevano che ero un violento. Per un festival di Sanremo ero quasi una provocazione con quei movimenti del corpo. Ci fu perfino una interrogazione parlamentare perché, per qualche attimo, voltai le spalle al pubblico dei telespettatori», racconta poi lui stesso a Mario Luzzatto Fegiz. A Sanremo torna altre quattro volte come concorrente, vincendolo nel 1970 in coppia con la moglie Claudia Mori con il brano «Chi non lavora non fa l’amore». In anni più recenti, invece, il Molleggiato è stato al Festival come ospite.

Adriano Celentano è lo zio di Alessandra Celentano, ex ballerina e coreografa, molto nota perché è insegnante di danza (super severa) al talent show di Mediaset «Amici di Maria De Filippi»: il padre, Alessandro Celentano, era fratello maggiore di Adriano ed è morto nel 2009.

Chiuso in casa durante la pandemia

«Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno praticamente, ci hanno portato il vestito a righe come i carcerati». L’anno scorso Adriano Celentano è intervenuto a sorpresa a «Domenica In» tramite collegamento telefonico e ha raccontato come stava vivendo la pandemia. Ha poi aggiunto che sia lui sia la moglie Claudia Mori avrebbero fatto quanto prima il vaccino: «Volevo dirti che io non mi sono mai vaccinato, ma questa volta sono d’accordo di farlo e anche Claudia», ha detto il Molleggiato.