Afef si è sposata con Alessandro del Bono in Costa Azzurra

Afef Jnifen si è sposata con l’imprenditore milanese Alessandro dal Bono. Il matrimonio si è tenuto a Saint Tropez in Costa Azzurra, come ha comunicato l’ex modella pubblicando su Instagram una foto che la ritrae con suo marito. Le nozze si sarebbero dovute celebrare già nel 2019, ma sono state più di una volta rimandate anche a causa della Pandemia

Così a tre anni dalla separazione, Afef Jnifen 57 anni, magnificamente portati ha coronato il proprio sogno d’amore. L'ex modella, che nel 2018 ha divorziato da Marco Tronchetti Provera dopo diciassette anni di matrimonio, è convolata a nozze con Alessandro del Bono, imprenditore milanese con il quale fa coppia da tempo. I due, di norma attenti a non condividere nulla del proprio privato, hanno annunciato l’unione via Instagram.



«Noi», ha scritto Afef, «L’ho fatto ridere». Poi, una foto, una soltanto, di una donna in bianco, con un sorriso immenso, e di un uomo pronto ad abbracciarla.

Afef e del Bono, insieme dai giorni immediatamente successivi al divorzio della modella, si sono sposati in Costa Azzurra, a Saint Tropez: Afef era in abito bianco, e portava dei fiori tra i capelli ricci lasciati sciolti e del Bono indossava un completo formale. Nessun dettaglio sulla cerimonia è stato condiviso, e nessun gossip, fatto salvo quello che avrebbe voluto i due sposi nel 2019, è trapelato. Per l'ex modella si tratta del quarto matrimonio